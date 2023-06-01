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日本高野連が導入を検討する7回制について意見交換会 7回制の意義を周知

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本高野連が導入を検討する7回制について、現役指導者と意見交換会をする
  • 大阪桐蔭の西谷浩一監督と仙台育英の須江航監督が出席する
  • 5月下旬と6月上旬に開催される見通しで、意義のある会合となりそうだ
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