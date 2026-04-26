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高校野球春季四国大会、高知商が5ー3で下して初戦突破 北添颯志が貢献

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 高校野球四国大会で25日、高知商は阿南光を5ー3で下して初戦を突破した
  • プロ注目の最速148キロ右腕・北添颯志が3失点完投勝利で貢献
  • 同校から直接ドラフト指名を受ければ1998年阪神の藤川球児以来28年ぶり
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