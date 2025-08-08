リアミラーと一体化した次世代サイクリング用サングラス「TriEye」を試してみた
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
自転車に乗るのは好きなんですが、ずっと気になってたのが後方確認。
交通量の多い街なかを走ってると、車が近づいてきたとか右折のタイミングなんかで何度も後ろを振り向くじゃないですか。
あの瞬間、ちょっとハンドルがブレて「おっとっと」ってなるのが、地味にストレスで…。
ハンドルバーミラーも検討したけど、どうも愛車のスッキリした見た目を崩したくなくて、安全性とデザイン、この2つの間で「うーん…」と悩んでたときに出会ったのが、この「TriEye（View Sportスタンダードモデル）」だったんです。
僕がミラー内蔵サングラスに手を出したワケ：ハンドル周りは、ミニマルがいい
仕様を見るとSサイズで約32g。一般的なスポーツサングラスと比べても、軽い部類ですね。
これなら長時間のライドでも全然気にならなそう。
指でフレームをなぞると、耳にかかるテンプル部分はしっとりしたラバー製。さらにノーズパッドのフィット感が無段階に調整できて、これが滑り止めの役割を果たす感じです。
そして特長のリアミラー。思っていたより小さくて、視界の隅にちょこんと収まってるのが印象的でした。
これなら前方の邪魔にはならないかな、と。全体のつくりも、安っぽさは感じません。
「チラ見」で得られる、心の余裕
いよいよ実走テスト。
走り慣れた道ですが、最初はミラーを意識しすぎて、ちょっとギクシャク。
でも5分も走れば、クルマのサイドミラーを必要なときだけチラ見するみたいに、自然な視線移動で後方を確認するコツが掴めてきました。
驚いたのは、その情報量の「ちょうど良さ」。
ミラーは広角じゃないので、後方のすべてが見えるわけじゃないんです。
でも、「後ろにクルマがいるか」「自転車との車間はどれくらいか」っていう、今いちばん知りたい情報が視界に入ってくる。
スマホの通知をちらっと確認するような手軽さで、安全確認ができるイメージですね。
一番グッときたのは、坂道でスピードが出ているとき。
いつもなら振り返って安全確認するところを、視線を少し右に動かすだけで安心感が得られました。
身体の一部になったかのようなフィット感
長時間かけても、フィット感そのまま。特に感心したのは、ミラーの重みをほぼ感じさせない点です。見た目には非対称でも、装着時には左右バランスに違和感が出ません。むしろ、通常のサングラスよりもフィットしているようにすら思えます。
問題は、汗をかいて、振動に晒された後どうなるか。
で、結果どうだったかというと、これがほとんどズレないし、痛みも感じないです。
アジアンフィットのフレーム設計と、自在に調整できるノーズパッドの組み合わせが効いている印象。これなら、ロングライドでも、ズレや痛みはほとんどなさそうです。
軽量でUV400カット機能もあるから、普通に普段使いのサングラスとしても十分活躍してくれます。
シンプルなデザインなので、サイクルジャージ以外のTシャツとかラフな格好にも合わせやすいのが、また良いんですよね。
ミラーはあくまで「補助」
ただ、手放しで褒めるだけじゃフェアじゃないので、使ってみて感じた注意点も正直に。
まず、ミラーの角度調整には、少し慣れが必要です。
何度か試して、自分のライディングポジションに合った「ここだ！」っていうベストポジションを見つける作業は、最初にやっておくべきこと。
そして、最も重要なのが、このミラーはあくまで「補助」だということです。
ミラーに映る範囲には限界があるので、右折みたいな大事な場面では、ミラー確認＋ご自身の目での振り返り確認、この2段構えが鉄則です。
でも、「振り返る回数が減る」ことで、精神的な余裕が増すのは確か。安全性とスマートな見た目、そのどちらも妥協したくない方には、十分選択肢になり得る製品ではないでしょうか。
＞＞【視界革命】リアミラーと一体化した次世代サイクリング用サングラスTriEye
Photo: 山田洋路
Source: machi-ya