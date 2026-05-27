ウェストハムはヌーノ・エスピリト・サント監督のもとでプレミアリーグ復帰を目指すこととなった。2022−23シーズンにはヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）を制覇したウェストハムだが、今シーズンは開幕から5試合で4敗を喫し、早々とグレアム・ポッター前監督（現：スウェーデン代表監督）を解任。その後はヌーノ監督が指揮を執り、現地時間24日に行われたプレミアリーグ最終節ではリーズに3−0と快勝したが、残留を争っ