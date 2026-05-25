5月24日(日)に放送されたサンデーPUSHスポーツでは、サッカーW杯日本代表に選出された鎌田大地選手をロンドンで密着。日本代表ではチームメートからも絶大な信頼を集め、ワールドカップでも中心的な活躍が期待されます。しかし、輝かしい功績の裏には壮絶な苦悩も。学生時代の転機からプレミアリーグで活躍する現在に至るまでの道のりを追いました。首を振って視野を広げた“極上のパス”高校時代に人間性が成長世界最高峰イング