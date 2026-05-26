渡辺剛がファン・ペルシー監督とのやりとりを明かした森保一監督率いる日本代表が5月26日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）と31日のアイスランド戦に向けてトレーニングを行なった。オランダ1部フェイエノールトで1年間主力として活躍したDF渡辺剛がロビン・ファン・ペルシーとのやりとりを明かした。連日晴天の練習場に多くのファン・サポーターが詰めかけた。選手のプレーに反応し、練習後には「日本代表ファイト」と