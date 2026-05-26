瀬古歩夢が5大リーグ1年目で快挙フランス1部ル・アーヴルが5月26日、日本代表DF瀬古歩夢がファン・サポーターの選ぶ今季クラブMVPを受賞したと発表した。瀬古は今季リーグ・アンで30試合に出場し、中心選手として活躍。シーズン序盤戦では主にボランチとしてプレーし、中盤戦から終盤戦にかけては本職のセンターバックで出場した。1月には肋骨を骨折するも驚異的な回復力を見せ、ル・アーヴルのディディエ・ディガール監督も「