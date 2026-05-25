小川航基は初のW杯メンバー入りを果たした森保一監督率いる日本代表が5月25日、千葉県内で北中米ワールドカップ（W杯）に向けて始動。多くのファン、サポーターが見守る中で約1時間のトレーニングを行った。初のW杯メンバー入りを果たしたFW小川航基（NECナイメヘン）は「得点を決める気しかしない」と静かな自信と覚悟を語った。W杯メンバー発表の朝、小川は自宅でその瞬間を迎えた。名前を呼ばれた時の感情を「今まで感じた