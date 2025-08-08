WTTチャンピオンズ横浜で聞いた「卓球トップ選手が見た日本」

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」が7日、横浜BUNTAIで開幕した。世界から集まったトップ選手に、今回プレーする日本の印象や魅力を聞いた。今回は男子のアントン・シェルベリ（スウェーデン）。

世界ランク15位のシェルベリが、同39位の中国選手とのフルゲーム死闘を制して1回戦を突破した。

昨年、福岡でのWTTファイナルズにも出場した27歳は、「日本に戻ってこられて嬉しいよ。去年のフクオカが初めてのWTT出場だったからね。選手たちは全員楽しんでいると思うし、多くの観客が来てくれてとても嬉しいよ」と話した。

今大会に向けて、東京の味の素ナショナルトレーニングセンターで1週間半の調整。「日本のチームと練習できたのは素晴らしい経験だった。食事は色々試したよ。全て好きだった」とし、一番のお気に入りに「焼肉」を挙げた。

8月までに、交際していたドイツ女子代表でパリ五輪にも出場したワン・ユアンと婚約。公私の変化について「分からないよ」と笑うが、「でももちろん嬉しい。毎日起きたら最高の気分さ」と続けた。

来日回数は数えきれないほど。「日本人はいつも僕に良くしてくれるし、リスペクトに溢れている。来日した時はいつもフレンドリーなんだ。全て上手くいっているかを気にしてくれる。日本人には感謝しているよ」。訪れたい場所は「たくさんある」とし、「皆は都市じゃなくて田舎が良いって言ってるね。富士山も遠くないし行ってみたい」と思いをはせていた。



（THE ANSWER編集部）