◇第107回全国高校野球選手権大会1回戦 津田学園5―4叡明（2025年8月7日 甲子園）

1回戦2試合が行われ、津田学園（三重）が叡明（埼玉）を延長12回タイブレークの末にサヨナラ勝利で破った。最速149キロ左腕の桑山晃太朗（3年）が9奪三振4失点で12回完投勝利の力投。同点の延長12回に相手の適時失策で決勝点が入り、出場3大会連続の初戦突破を決めた。横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）、高知中央（高知）―綾羽（滋賀）の2試合は、きょう8日に雨天順延となった。

好左腕がそろう今大会で、津田学園の桑山が見せた特長は気迫だった。タイブレークの延長12回までもつれ、球数は138球。11回の攻撃では一走として二盗を何度も仕掛け延長12回の登板前に右足がつっても「エースとして」マウンドを譲らなかった。10回からの延長3イニングで許したのは1失点のみ。4―4の延長12回も無失点に抑え、4失点完投で劇勝を呼んだ。

「最後は気力。気持ちで投げました」

最速149キロを誇る今大会注目の本格派左腕。ただし、光が当たるようになったのは夏直前だった。一塁手も兼任していた昨秋の自己最速は142キロ。チーム事情で昨冬から投手に専念すると、体重を11キロ減の75キロと投手仕様の体をつくり上げ、球速を149キロまで上昇させた。

小6時、「将来の夢」がお題の作文を書いた。その紙に甲子園の写真を貼り、思いをつづった。「テレビで（夏の甲子園の）試合を見ていても、日本一になるぞという気持ちがすごく伝わります。僕も高校生になったら、県大会で優勝して甲子園に出場したいです。そして日本一になりたいです」。そして「甲子園に行くため」に地元の愛知を離れて三重での寮生活を選んだ。

今大会は1回戦7試合を終えたばかりながら、沖縄尚学（沖縄）の末吉良丞（2年）ら左腕2人が完封を達成。さらに、京都国際（京都）の西村一毅（3年）や聖隷クリストファー（静岡）の高部陸（2年）ら注目左腕の登板が次々と控える。「長い投球回を投げることには自信がある」。マウンドを守り続けたエースの誇りで、鮮烈な印象を残した。（河合 洋介）

◇桑山 晃太朗（くわやま・こうたろう）2007年（平19）6月29日生まれ、愛知県稲沢市出身の18歳。小1から大里西クラブで野球を始めて投手を務める。中学では藤華クラブに所属。津田学園では1年秋に背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。50メートル走6秒7、遠投100メートル。1メートル79、75キロ。左投げ左打ち。

○…津田学園が延長12回、タイブレークを制してサヨナラ勝ち。タイブレークが延長10回から導入されるようになった23年度以降の甲子園大会で、12回以降に勝敗が決着したのは、23年夏1回戦・鳥栖工3―2富山商（12回サヨナラ）、25年春1回戦・聖光学院4―3常葉大菊川（12回サヨナラ）に続き3度目。