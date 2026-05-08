5月6日朝、福島県の磐越自動車道で発生した北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスの事故。この事故で17歳の男子高校生が死亡したほか20人が負傷した。警察は運転手の若山哲夫容疑者(68)を過失運転致死傷の疑いで逮捕したが、この事故をめぐり、バスの運行会社と高校側の主張に大きな食い違いが見られている。一体なぜ死亡事故は起きてしまったのか、そして責任の所在はどこにあるのか。 ■バスはどのように依頼