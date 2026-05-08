私はエマ。高校生のとき、祖母を看てくれた介護士に憧れて、「誰かの役に立ちたい」と介護士を目指しました。無事に大学で資格をとった私。昔から好きな髪色で働きたかったので、髪色自由な職場を選んで大好きなピンクに染めました。しかし母はビックリ。「世代によって抵抗がある人もいると思う」と指摘されてしまいました。そのうえで母は、「偏見はあるだろうけど、だからこそ誠実に働きなさい」と背中を押してくれました。私は