¡ÚÆÃ½¸¡Û¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í4¡×¡ÖPoE2¡×¡ÖLast Epoch¡×¡¢²Æ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÍ·¤Ó¤¿¤¤3Âç¥Ï¥¯¥¹¥é¤Þ¤È¤á¡Ú²ÆµÙ¤ßÆÃ½¸¡Û
¡¡Å¨¤òÅÝ¤·¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¦¤¤¡¢¤Þ¤¿Å¨¤òÅÝ¤¹――¡£
¡¡¤³¤Î°ì¸«Ã±½ã¤Ê·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²æ¡¹¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥¯&¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ï¥¯¥¹¥é¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢1996Ç¯¤Î½éÂå¡ÖDiablo¡×ÃÂÀ¸¤«¤éÌó30Ç¯¡¢¿Ê²½¤ÈÊ¬´ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥Þー¤ò¾Â¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¥¸¥ãー¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥È¥ì¥Ï¥ó¡Ë¤Î¶½Ê³¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¼Â´¶¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ö¿À¥É¥í¥Ã¥×¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿½Ö´Ö¤ÎÇ¾½Á¥É¥Ð¥É¥ÐÂÎ¸³¡£¤³¤ì¤é¤ÏÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥¯¥¹¥é¤À¤±¤¬»ý¤ÄËãÌôÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ï¥¯¥¹¥éÀï¹ñ»þÂå¡×¤òºÌ¤ë3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖDiablo IV¡×¡¢¡ÖPath of Exile 2¡×¡¢¡ÖLast Epoch¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ÉÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤«¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¯¥¹¥é¤Î²¦Æ»¡ª ÃúÇ«¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç½é¿´¼Ô¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤Äì¤Ê¤·¾Â¡ÖDiablo IV¡×¡ÚDiablo IV¡Û
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2023Ç¯6·î1Æü
²Á³Ê¡§9,800±ß¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë¤è¤ê
¥áー¥«ー¡§Blizzard Entertainment
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC
¡¡¡ÖDiablo IV¡×ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ï¥¯¥¹¥é½é¿´¼Ô¤¬¡ÈÊ£»¨¤¹¤®¤ÆºÃÀÞ¡É¤È¤¤¤¦Èá·à¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹Àß·×¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥¹¤Ï6¼ïÎà¡Ê¥Ðー¥Ð¥ê¥¢¥ó¡¢¥½ー¥µ¥éー¡¢¥Í¥¯¥í¥Þ¥ó¥µー¡¢¥É¥ë¥¤¥É¡¢¥íー¥°¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³ÈÄ¥¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¥Üー¥ó¡Ë¡£°ì¸«¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢³Æ¥¯¥é¥¹¤ËÊ£¿ô¤Î¥Ó¥ë¥É¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ç¡ÖºÇ¶¯¥Ó¥ë¥É¡×¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤â¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥¹°Û¤Ê¤ë¥Ó¥ë¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè¥·ー¥º¥ó¤Ç¿·Á¯¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¹¤Ï6¼ïÎà¡£¤â¤Á¤í¤ó³Æ¥¯¥é¥¹¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï°Û¤Ê¤ë
¡¡ËÜºî¤Î¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤Ï¡Ö°ìËÜÆ»¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÊÀß·×¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¾å¤«¤é½çÈÖ¤Ë²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î·ÏÅý¤ËÆÃ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£³Æ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ë¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤Î¶¯²½¥ëー¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶¯²½¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¥¹¥¥ë¤ÎÆÃÄ§¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥àÅª¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë60¤Ç¥«¥ó¥¹¥È¤¹¤ë¤¬¡¢À®Ä¹¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¥Üー¥É¡×¤È¤¤¤¦ÂèÆó¤ÎÀ®Ä¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¤¥äー¤´¤È¤ËÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ÎÆ»¶Ú¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¡£¤³¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥¿¥¤¥É¡×¡¢¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¹¡×¤Ê¤É¡¢Ä©Àï¤·¹ÃÈå¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»³ÀÑ¤ß¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤ÊÆñ°×ÅÙÀßÄê¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤òÌµ¸Â¥ëー¥×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¤Î¤À¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÁ´¤Æ¤òÄ¶±Û¤·¤¿¡Öµæ¶Ë¡×¤ÎÄº¡Ä¡Ä¡ª ±§Ãè¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¼«Í³¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖPath of Exile 2¡×¡ÚPath of Exile 2¡Û
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2024Ç¯12·î7Æü¡Ê¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¡Ë
²Á³Ê¡§4,642±ß¡Ê¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤è¤ê
¥áー¥«ー¡§Grinding Gear Games
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PC
¡¡Á°ºî¡ÖPath of Exile¡×¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡ÖÊ£»¨²ø´ñ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÂµÜ¡×¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖPath of Exile 2¡×¤Ï¿·ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê£»¨¤µ¤òÀ°Íý¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿¼¤ß¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤´ñÀ×Åª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7¤Ä¤Î¥¯¥é¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¢¥¦¥©ー¥ê¥¢ー¡¢¥½ー¥µ¥éー¡¢¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¥Þー¥»¥Ê¥êー¡¢¥â¥ó¥¯¡¢¥Ï¥ó¥È¥ì¥¹¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥»¥ó¥À¥ó¥·ー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥¹¤È¥¢¥»¥ó¥À¥ó¥·ー¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¿ô¤À¤±¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤³¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¹¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï7¼ïÎà¡£¤³¤³¤«¤é¡Ö¥¢¥»¥ó¥À¥ó¥·ー¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë
¡¡ËÜºîºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤ì¤¬À±ºÂ¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤ÇµðÂç¤Ê¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤À¡£¤³¤Î¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤Ë½é¸«¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤µ¤³¤½¤¬Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤À¡£
¡¡³Æ¥¯¥é¥¹¤Ï¥Ä¥êー¤Î°Û¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¶áÀÜ¿¦¤ÏÊªÍý¹¶·â·Ï¤Î¥Îー¥É¤Ë¡¢ËâË¡¿¦¤ÏÂ°À¥À¥áー¥¸·Ï¤Î¥Îー¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¿¦¶È¤Ë¥·¥Ê¥¸ー¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬ÍýÏÀ¾å¤Ï¡¢Àï»Î¤¬ËâË¡¿¦ÍÑ¤Î¥Îー¥É¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤½¤ÎµÕ¤â²ÄÇ½¡£¤³¤Î¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×´¶³Ð¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁÏÂ¤°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¥¢¥»¥ó¥À¥ó¥·ー¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ±ºÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥¸¥§¥à¡×¤È¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥¸¥§¥à¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÊ¬ÎöÃÆ¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¥¹¥¥ë¤Ë¡ÖÏ¢Áõ¡×¥µ¥Ýー¥È¥¸¥§¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥ê¥íー¥ÉÂ®ÅÙ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÏ¢Â³¼Í·â²ó¿ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂ°À¥À¥áー¥¸¤òÁý¤¹¥µ¥Ýー¥È¥¸¥§¥à¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥µ¥Ýー¥È¥¸¥§¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¥ë¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌÊª¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬ÌÌÇò¤¤¡£YouTube¤ä¹¶Î¬¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤¬È¯¸«¤·¤¿¡Ö¤Ö¤Ã²õ¤ì¥Ó¥ë¥É¡×¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Î»î¹Ôºø¸í¤¬1¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¥ë¥¸¥§¥à¤Ë¥µ¥Ýー¥È¥¸¥§¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯
¥Ï¥¯¥¹¥é¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¼è¤ê+¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¤Î¡ÖLast Epoch¡×¡ÚLast Epoch¡Û
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2024Ç¯2·î22Æü
²Á³Ê¡§3,900±ß¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë¤è¤ê
¥áー¥«ー¡§Eleventh Hour Games
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡ÊSteam¡Ë
¡¡¡ÖDiablo IV¡×¤È¡ÖPath of Exile 2¡×¤Î´Ö¤òÀäÌ¯¤ËÆÍ¤¤¤¿ºîÉÊ¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖLast Epoch¡×¤À¡£¡ÖDiablo¤Ï´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¡¢¤Ç¤âPoE¤ÏÊ£»¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤±öÇß¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡5¤Ä¤Î´ðËÜ¥¯¥é¥¹¡Ê¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡¢¥íー¥°¡¢¥á¥¤¥¸¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥³¥é¥¤¥È¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¤Ä¤Î¥Þ¥¹¥¿¥êー¥¯¥é¥¹¤Ø¤ÈÊ¬´ô¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç15ÄÌ¤ê¤ÎÂç¤¤ÊÊý¸þÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î15¼ïÎà¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥óÀßÄê¤À¡£
5¤Ä¤Î´ðËÜ¥¹¥¥ë¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì3¼ïÎà¤Î¥Þ¥¹¥¿¥êー¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬´ô¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºîÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥¥ëÆÃ²½¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤¡£Á´¥¹¥¥ë¤«¤é5¤Ä¤òÁª¤ó¤ÇÆÃ²½¤µ¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ä¥êー¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Üー¥ë¡×¤Ç¤â¡¢Ã±ÂÎ¹â²ÐÎÏ·¿¡¢ÈÏ°Ï¹¶·â·¿¤Ê¤É¡¢ÆÃ²½¤ÎÊý¸þÀ¼¡Âè¤ÇÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÀÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÊý¸þÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÆÃ²½¤ÎÆ»Ãæ¤ÏÂç¤¤¯ÌÂ¤ï¤º¡¢°ìÊý¤ÇÆÈ¼«À¤ò½Ð¤»¤ë¥Ä¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°éÀ®Êý¿Ë¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢½½Ê¬¤Ê¼«Í³ÅÙ¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î2ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤¤ÆÈ¼«Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¼´¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¤¢¤ë¡£¸ÅÂå¡¢Äë¹ñ»þÂå¡¢½ªËö¸å¤Ê¤É¡¢°Û¤Ê¤ë»þÂå¤òËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ï¥¯¥¹¥é¤òÄ¶¤¨¤¿Êª¸ìÀ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¡¢±ä¡¹¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Þ¥ó¥Í¥ê´¶¤òÂÇÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¥¹¥¥ëÆÃ²½¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¥ë¤ËÆÃÄ§¤¬½Ð¤ë
¥Ï¥¯¥¹¥é²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤ëº£¡¢¥×¥ì¥¤¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¥¹¥¹¥á¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤³¤ì¤À¡ª
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂåÉ½Åª¤È¤â¸À¤¨¤ë3¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖDiablo IV¡×¤Ï½é¿´¼Ô¸þ¤±¡¢¡ÖPath of Exile 2¡×¤Ï¾åµé¼Ô¸þ¤±¡¢¡ÖLast Epoch¡×¤Ï½é¿´¼Ô¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Ï¥¯¥¹¥é·Ï¥²ー¥à·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¸þ¤±¡¢¤È¤¤¤¦Ê¬¤±Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶ÁÛ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤º¤·¤âÀµ²ò¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖÍ§¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¹¥È¥êー¥Þー¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
¡¡2025Ç¯¤Îº£¡¢¥Ï¥¯¥¹¥é¤Ï²«¶â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£7·î¤Ë¡ÖDiablo IV¡×¤¬¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î²ñ°÷À©¥µー¥Ó¥¹¡ÖPS Plus¡×¤Ë¤Æ¥Õ¥êー¥×¥ì¥¤¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ç¥×¥ì¥¤¥äー¿ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢4·î¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤«¤Ê¤ê²÷Å¬À¤¬¸þ¾å¤·¡¢º£¸å¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¤¡ÖLast Epoch¡×¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤«¤Ä¥³¥¢¤Ê¥²ー¥àÀ¤òÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPath of Exile 2¡×¤ÎÂ¸ºß¤â¤ä¤Ï¤êÂç¤¤¯¡¢³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÁ´ÂÎ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Äì¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥Àー¥¯¥Ûー¥¹¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¡ÖTitan Quest II¡×¤¬8·î2Æü¤«¤é¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¤³¤Î¡È¥Ï¥¯¥¹¥éÀï¹ñ»þÂå¡É¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖTitan Quest II¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÌ¹Æ¤Ç¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹ÈÇ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¡¡¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥¯¥¹¥é¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤ºÇ¶¯¤Ø¤ÎÃµµá¤È¤¤¤¦¡¢º¬¸»Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¡£°ìÅÙ¤³¤Î¾Â¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÎº¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»þ´ÖÅ¥ËÀ¤È¤Ê¤ê¿çÌ²»þ´Ö¤¬ºï¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èæ³ÓÅª»þ´Ö¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Æ¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤Î±ü¿¼¤¤¾Â¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¾Â¤ÎÄì¤ËÐÊ¤à¥ì¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤Î½÷¿À¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÈù¾Ð¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
