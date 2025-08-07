10月25日に公開される映画『アニタ 反逆の女神』の予告編と場面写真が公開された。

本作は、ローリング・ストーンズのミューズでありながら、共作者、女優、モデル、ボヘミアン・ロック・シックを生み出したファッションアイコン、そして愛情深い母親でもあったアニタ・パレンバーグの姿を収めたドキュメンタリー映画。アレクシス・ブルームとスヴェトラーナ・ジルが監督を務め、パレンバーグの息子であるマーロン・リチャーズが製作総指揮を務めた。

パレンバーグの回想録の言葉で声の出演をしているスカーレット・ヨハンソンのほか、かつてのパートナー、キース・リチャーズ、息子のマーロン、娘のアンジェラ・リチャーズ、そして90年代のスーパーモデルを象徴する存在であるケイト・モスや『ブリキの太鼓』を手がけた映画監督フォルカー・シュレンドルフ、画家バルティスの息子スタニスラス・クロソウスキー・ド・ローラ、ローリング・ストーンズのメンバーであるブライアン・ジョーンズ、ミック・ジャガー、戦後アメリカ文化の象徴的存在であるジェーン・フォンダ、詩人、作家、政治活動家のアレン・ギンズバーグ、現代美術家のジャスパー・ジョーンズや、芸術家のアンディ・ウォーホルらが出演する。

予告編は、「私は魔女と呼ばれた。尻軽、人殺しとも。演じた人と混同されたのかもしれない」というヨハンソンが読むパレンバーグの独白から始まる。パレンバーグとローリング・ストーンズのメンバーの出会いが描かれ、リチャーズが「アニタへの愛が止まらなかった。彼女は多くの楽曲に出てくる。彼女はミューズだった。僕にとってだけじゃなく」と語る。その後、「まるでボニーとクライド。荷物と子供をかかえ、警察の尾行から逃れ続けた」とパレンバーグの独白が入り、「母は拘束された」と息子の言葉が続く。キースはその時の心情を「真っ暗闇だった」と振り返る。

パレンバーグを崇拝するモスが「誰よりもロックスター。私にとっては女性の理想そのもの」と笑顔でコメントし、プライベートなアニタの映像を背景に、キースが語る「唯一無二ってやつだな。ついていくだけで精一杯でね」と語り、「私のモットーは、前進あるのみ。振り返るな」というアニタの言葉を、娘のアンジェラが話す姿が収められている。

あわせて公開された場面写真では、モデルとして活躍している様子やジョーンズと並ぶ写真、元パートナーのリチャーズと子供たちとの日々などが写し出されている。

◾️公開情報『アニタ 反逆の女神』10月25日（土）より新宿K’s cinema、アップリンク吉祥寺ほかにて順次公開出演：アニタ・パレンバーグ、キース・リチャーズ、マーロン・リチャーズ、アンジェラ・リチャーズ、ケイト・モス、フォルカー・シュレンドルフ、スタニスラス・クロソウスキー・ド・ローラ、サンドロ・スルソック、ジェイク・ウエバー、ブライアン・ジョーンズ、ミック・ジャガー、マリアンヌ・フェイスフル、ジェーン・フォンダ、ジェイムズ・フォックス、アレン・ギンズバーグ、ジャスパー・ジョーンズ、アンディ・ウォーホル声の出演：スカーレット・ヨハンソン、キース・リチャーズ、マリアンヌ・フェイスフル監督：アレクシス・ブルーム、スヴェトラーナ・ジル配給：オンリー・ハーツ2024年／アメリカ／英語・フランス語・ドイツ語／113分／原題：Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg／日本語字幕：福永詩乃©2023 Brown Bag Productions, LLC（文＝リアルサウンド編集部）