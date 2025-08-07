巨人が3連勝。プロ初先発となった2年目左腕・森田駿哉が初勝利を挙げた。

打線は2回にリチャードの適時打で1点を先制。続く3回には泉口友汰の適時打で2点目を追加した。投げては森田駿哉がストレート、スライダー、ツーシームを軸に力強い投球でヤクルト打線を寄せ付けなかった。6回2安打無失点の好投でプロ初勝利を飾った。

初勝利を挙げた森田について、6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では1回の二死二塁で迎えた村上との対決に言及した。3球目までストレートで内角を攻め、変化球でカウントを整えると、最後は外角のスライダーで三振に打ち取った。解説を務めた齊藤明雄氏は「今日の登板はおそらく準備する前に先発と言われて、当たって砕けろという感じで内角に投げ込んだ。逃げたら打たれるという気持ちが強く出た初球だった。だから（村上は）外角のスライダーに及び腰になってしまった」と述べ、割り切って投げ込めたことが良かったと評価した。今日の投球全体を振り返っては、「臆することなくスピードボールを投げ込めていた。初回にいきなりエラーがあったが、あそこから0に抑えたのが好投につながった」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』