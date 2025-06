講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

6月6日にグランドオープンから1年を迎えた「ファンタジースプリングス」1周年スペシャルガイドとして、2025年7月号増刊が登場!

“いま”のファンタジースプリングスの楽しみ方が、一冊にたっぷりと詰まっています。

© Disney

定価:1,650円(税込)

発売日:2025年6月9日(月)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

今回、6月6日にグランドオープンから1年を迎えた東京ディズニーシーのファンタジースプリングスの“いま”を大特集した増刊が登場します☆

ファンタジースプリングス内のアトラクション、レストラン&メニュー、グッズ、ホテルを徹底紹介。

また、テーマポートと同じく開業1周年となる東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルも大特集されています。

スペシャル企画

© Disney

「2025年7月号増刊」では、プレゼントキャンペーンやステッカーにポストカードなど特別企画も充実しています。

2025年8月23日(土)に開催予定のスペシャルな企画に、読者3組6名をご招待!

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーに入園できるパークチケットをはじめ、ファンタジースプリングスのグッズを抽選でプレゼント。

ファンタジースプリングス 1周年記念ステッカー

© Disney

ファンタジースプリングスの公式ロゴ、アトラクションのポスター、グッズをオリジナルのステッカーに。

ぬいぐるみバッジや手持ちバルーン、カチューシャなどのグッズのステッカーはファン必見です◎

ファンタジースプリングス ポストカード

4人のディズニープリンセスと、3つのアトラクションからキャラクターに注目した、オリジナルのポストカードが7枚ついてきます☆

ファンタジースプリングス特集

ディズニーバウンド、コースガイド、美しいパークシーン、読者の方々が教えてくれた好きなポイントなど、ファンタジースプリングスにちなんだ特集が盛りだくさん!

3つのエリアに4つ! アトラクションを誌上体験!

© Disney

入り口から待機列の流れ、アトラクションの内容を写真付きでわかりやすく紹介。

見逃さないでほしいポイントも☆

ファンタジースプリングスのレストランでディズニー映画の世界を味わおう!

© Disney

ファンタジースプリングスには、ディズニー映画『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をテーマにしたレストランとワゴンが5店舗あります。

そんな店舗の店構えから、店内装飾、販売メニューなど、レストランにまつわる情報を網羅◎

その他の特集

© Disney

その他にも、ファンタジースプリングスオリジナルデザインのグッズの紹介ページ「魔法にかかったときめきグッズたち」や、「記憶に鮮明に残る! ファンタジースプリングスの音楽」、

© Disney

「東京ディズニーリゾート・ファンタジースプリングスホテル ステイ&散策ツアー」として、ゲストルームにある豪華なインテリアや調度品、テラスから眺望できるパークシーンなどを楽しめるページも収録されています。

1周年を迎えたファンタジースプリングスを堪能できる一冊。

講談社の「ディズニーファン2025年7月号増刊 東京ディズニーシー ファンタジースプリングス1周年スペシャルガイド」は、2025年6月9日より全国の書店、Amazonなどで発売です☆

詳しくはコチラ

※2025年7月号増刊は2025年5月20日現在の情報に基づいています。掲載した情報は、予告なく内容が変更、中止になる場合があります。

講談社は東京ディズニーランド®/東京ディズニーシー®のオフィシャルスポンサーです

©Disney

