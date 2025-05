YouTuberのJukiaが、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』では、来日したばかりのオランダ人旅行者AさんとBさんを東京案内する様子が収められている。偶然の出会いから始まった1日限りの「FREE RIDE」企画を通じて、彼らの日本への期待や飾らない人柄、そして異文化交流の魅力が垣間見える内容だ。



冒頭、Jukiaは渋谷の街中で「イケイケの外国人」を探し、AさんとBさんを発見。「日本に着いたばかりの外国人を観光案内して、ホテルまで送迎する」という自身のYouTube企画「FREE RIDE」への参加を提案すると、二人は「日本は初めてですか?」「そうだよ!なんでわかるの?(笑)」と驚きつつも快諾。Jukiaの運転する車に乗り込み、和やかな雰囲気で東京観光がスタートした。



車中では、AさんがJukiaより先に「東京へようこそ!」と歓迎の言葉を口にし、Jukiaが「それは僕が言うことだよ(笑)」とツッコミを入れるなど、初対面とは思えないフレンドリーなやり取りが続いた。Aさんから「運転してくれてありがとう!」と感謝されると、Jukiaは「無料のタクシーだね!」とジョークを飛ばし、車内は笑いに包まれた。



自己紹介では、Aさんの名前がフランス風で「オランダ人ですら発音に苦労してるよ(笑)」というエピソードや、Bさんの名前がAさんのオランダ語バージョンであること、そして二人はオランダ出身で、小学校からの知り合いであり、それぞれがアムステルダムに引っ越してからも今では一生の友だちであることなどが明かされた。



今回の日本旅行について、Aさんは「食べ物目当てかな!文化も見てみたいね!」と語り、Bさんは「日本旅行はやりたいことリストの一つだったからね!」「航空券は半年前くらいに予約したよ!」と長年楽しみにしていたことを明かした。Jukiaが「アムステルダムは行ってみたい所の一つだよ!」と話すと、Aさんは「おもてなしできるのが幸せだよ」「同じ感じでやってあげるよ、 あっちではバスだけどね(笑)」と返し、アムステルダムでは自転車が主な交通手段であることなど、彼の地の文化についても触れられた。



一行はJukiaお任せのプランで東京タワーへ。展望台からの絶景やVRボートレース体験、さらには95年の歴史を持つ寿司屋「安兵衛」での食事を満喫。特に寿司屋では、Aさんが「これこそ初日にやりたかったことだよ!」「人生で食べたお寿司で一番飛び抜けてるよ!」と感動を口にし、Bさんもその味を絶賛。Jukiaにとっても、彼らの喜ぶ姿は大きな喜びとなったようだ。



帰路に向かう中、Jukiaが自身の別企画「FREE RERIDE」(最終日に空港まで送る)への参加を提案。AさんとBさんも快く応じた。別れ際、「今日は本当にありがとう!」と互いに感謝の言葉を交わし、再会を約束してホテルへと向かった。



動画を通じて、一期一会の出会いの素晴らしさや、異文化を持つ人々が心を通わせる温かさが伝わってくる。

