ロシア が「対 人工衛星 用核兵器」を開発するのに利用しているともうわさされる 人工衛星 「コスモス2535」が不自然な回転を始めていることがわかりました。 アメリカ アナリスト は、衛星の制御が失われてしまったのではないかと推測しています。Russian satellite linked to nuclear weapon program appears out of control, U.S. analysts say | Reuters

https://www.reuters.com/business/media-telecom/russian-satellite-linked-nuclear-weapon-program-appears-out-control-us-analysts-2025-04-25/Russian satellite linked nuclear weapon program appears out of control - The Jerusalem Posthttps://www.jpost.com/breaking-news/article-851542コスモス2535は、地球上空約2000km、通信衛星や地球観測衛星が通常は避ける 宇宙 放射線 のホットスポットに滞留している衛星です。 ロシア が2022年に ウクライナ へ侵攻する数週間前に打ち上げた衛星で、各種情報を収集すると同時に、 放射線 に関する実験を行っているのではないかと考えられています。 ロイター によると、 ロシア は「Starlink」のような衛星 ネットワーク をまるごと破壊する核兵器を開発しているという疑惑があり、コスモス2535もこれに関連している疑いがあるとのことです。 アメリカ 政府関係者は、コスモス2535自体は兵器ではなく、対 人工衛星 用核兵器開発を支援するものだと評価しています。 ロシア はそのような兵器の開発を否定し、コスモス2553は研究目的の衛星だと述べているそうです。 宇宙 に関連する調査会社のLeoLabsとSlingshot Aerospaceによると、2024年11月以降、コスモス2553に関する不自然なデータが確認されているとのこと。データから考えられるに、コスモス2535は異常に回転している状態にあり、もはや運用されていないと判断できるとのこと。 宇宙 空間にある物体を追跡する アメリカ 宇宙 コマンドの広報担当者は、「コスモス2553の高度が変化したことを認識している」と述べました。 アメリカ 宇宙 コマンドによると、コスモス2553のミッションは高 放射線 環境で機器をテストすることだと ロシア は主張しているものの、コスモス2535の動作と特性は ロシア が主張するような目的と一致しないとのことです。2025年3月には、 ロシア の秘密衛星3基から謎の物体が軌道上に放出されたと伝えられています。 ロイター は「このような動きから、 宇宙 での紛争をめぐり各国にさまざまな懸念を残すことになる」と指摘しました。