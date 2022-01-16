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人工衛星
『人工衛星』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
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3月9日
和歌山の民間発射場でのロケットの打ち上げ 直前に延期が決定
17時11分
2月16日
楽天モバイルが衛星とスマホで直接通信、2026年にも始めると発表
19時32分
11月23日
北朝鮮の軍事偵察衛星打ち上げ 韓国情報紀伊間「ロシアの支援があった」
14時41分
10月6日
Amazonの衛星インターネット通信「Project Kuiper」試験衛星の打ち上げへ
17時0分
10月4日
2030年、生活が60年代に逆戻り？使い捨て文化の宇宙ビジネスが抱える課題
12時30分
8月19日
宇宙ごみが今後10年間で地上に落下して死傷者を出す確率が「10％」に
今後10年間で、地上に落下して死傷者を出す確率が「10％」に上るという
9時4分
7月11日
スペースXがファルコン9を打ち上げ スターリンク衛星は総数2805機に
12時15分
4月10日
韓国初の偵察衛星、2023年末ごろに打ち上げへ 北朝鮮への監視に期待
12時0分
1月16日
誰でも気軽に宇宙の写真を撮れる人工衛星 ソニーが開発中
18時59分