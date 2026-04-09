女性が「次は家族や友達とじゃなく、ゼッタイ彼氏を作って来る！」と誓った場所やイベント９パターン
家族や友達と出かけた先が、やたらと楽しそうなカップルだらけで、みじめな思いをしたという経験はありませんか？ この悔しさをバネにいつか夢をかなえるべく、恋活にも気合が入るというもの。そこで『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「次はゼッタイ彼氏を作って行きたいと誓った場所やイベント」をご紹介します。
【１】家族や友達とじゃなく彼氏と貸し切りたい「露天風呂」
「貸し切りの露天風呂から浴衣姿のカップルが出てくると『なんていやらしいの！』って羨ましくなります」（２０代女性）というようにしっぽりした温泉は彼氏を作って行きたい場所。あれこれ想像を巡らせているうちに、お風呂でのぼせないよう注意が必要です。
【２】二人だけの記念日に使ってみたい「高級レストラン」
「彼氏と一緒に食べたらもっとおいしいなって思う」（３０代女性）というように、高級レストランは彼氏を作って行きたい場所。家族と出かけた場合は、「どうせパパやママが払うんだから」と食べすぎてしまわぬよう、体型管理も忘れずに。
【３】彼氏と一緒に音楽とビールを浴びたい「野外フェス」
「音楽やアウトドアに詳しい彼氏にリードされて楽しそう！」（２０代女性）というように、野外フェスは彼氏と一緒にはしゃぎたいイベント。悔しさのあまり、暴飲暴食に走りお目当てのバンドを観る前に酔いつぶれたりしないようご注意ください。
【４】同棲気分で間取りを話し合いたい「大型家具店」
「カップルがベッドやソファでいちゃいちゃしてると、ムキーってなります」（２０代女性）というように、大型家具店は彼氏を作って行きたい場所。いつか彼氏ができることを想定して、余計なものまで買いすぎてしまわぬよう注意したいところです。
【５】一緒に写真を撮りたい「冬のイルミネーション」
「なぜ友達や家族と来てしまったんだろうと年末に自問自答」（３０代女性）というように冬のイルミネーションは彼氏を作って行きたいイベント。キラキラしたイルミネーションに心奪われるあまり、カップルのツーショットに映り込まないよう注意しましょう。
【６】女性の永遠の夢「クリスマスのテーマパーク」
「まわりがカップルだらけで泣きたい」（２０代女性）というようにクリスマスのテーマパークはまさにカップルのための場所。クリスマス仕様のイベントやアトラクションに興奮するあまり、カップルのロマンチックなムードを邪魔しないよう注意したいところです。
【７】新しい水着を買って出かけたい「レジャープール」
「女同士で行くとナンパ待ちしているだけにしか見られない」（２０代女性）というように、レジャープールは彼氏を作って行きたい場所。あまりの欲求不満に、プール監視員を品評するなど、子どももいる場で赤裸々な女子会トークを繰り広げぬようご注意ください。
【８】ご利益があったと報告したい「縁結び神社」
「神社で『●●くんとずっと一緒にいられますように』と書いた絵馬を見て爆発しそうだった」（３０代女性）というように、縁結び神社はいいご縁を大切にしたい彼氏と行きたい場所。家族と行く場合は「彼氏が欲しい！」という本気の絵馬を見られないよう細心の注意を払いたいところです。
【９】彼氏にも浴衣を着てもらいたい「花火大会」
「浴衣を着て行っても、いまいち盛り上がらない」（２０代女性）というように、花火大会は彼氏を作って行きたいイベント。花火大会に、小さな甥や姪を連れて行くのも楽しいですが、周囲に結婚していると勘違いされ出会いが遠のくおそれもあるので注意しましょう。
いかにもカップルで出かけたくなるような場所やイベントばかりだった今回の結果。一方で、誰と行っても十分楽しめる場所であるのも事実。カップルを見て悪態をついたりつまらなそうにして、一緒にいる家族や友達を不快にさせないよう、どんな状況でも楽しめる余裕を失いたくないものです。（熊山 准）
【１】家族や友達とじゃなく彼氏と貸し切りたい「露天風呂」
「貸し切りの露天風呂から浴衣姿のカップルが出てくると『なんていやらしいの！』って羨ましくなります」（２０代女性）というようにしっぽりした温泉は彼氏を作って行きたい場所。あれこれ想像を巡らせているうちに、お風呂でのぼせないよう注意が必要です。
「彼氏と一緒に食べたらもっとおいしいなって思う」（３０代女性）というように、高級レストランは彼氏を作って行きたい場所。家族と出かけた場合は、「どうせパパやママが払うんだから」と食べすぎてしまわぬよう、体型管理も忘れずに。
【３】彼氏と一緒に音楽とビールを浴びたい「野外フェス」
「音楽やアウトドアに詳しい彼氏にリードされて楽しそう！」（２０代女性）というように、野外フェスは彼氏と一緒にはしゃぎたいイベント。悔しさのあまり、暴飲暴食に走りお目当てのバンドを観る前に酔いつぶれたりしないようご注意ください。
【４】同棲気分で間取りを話し合いたい「大型家具店」
「カップルがベッドやソファでいちゃいちゃしてると、ムキーってなります」（２０代女性）というように、大型家具店は彼氏を作って行きたい場所。いつか彼氏ができることを想定して、余計なものまで買いすぎてしまわぬよう注意したいところです。
【５】一緒に写真を撮りたい「冬のイルミネーション」
「なぜ友達や家族と来てしまったんだろうと年末に自問自答」（３０代女性）というように冬のイルミネーションは彼氏を作って行きたいイベント。キラキラしたイルミネーションに心奪われるあまり、カップルのツーショットに映り込まないよう注意しましょう。
【６】女性の永遠の夢「クリスマスのテーマパーク」
「まわりがカップルだらけで泣きたい」（２０代女性）というようにクリスマスのテーマパークはまさにカップルのための場所。クリスマス仕様のイベントやアトラクションに興奮するあまり、カップルのロマンチックなムードを邪魔しないよう注意したいところです。
【７】新しい水着を買って出かけたい「レジャープール」
「女同士で行くとナンパ待ちしているだけにしか見られない」（２０代女性）というように、レジャープールは彼氏を作って行きたい場所。あまりの欲求不満に、プール監視員を品評するなど、子どももいる場で赤裸々な女子会トークを繰り広げぬようご注意ください。
【８】ご利益があったと報告したい「縁結び神社」
「神社で『●●くんとずっと一緒にいられますように』と書いた絵馬を見て爆発しそうだった」（３０代女性）というように、縁結び神社はいいご縁を大切にしたい彼氏と行きたい場所。家族と行く場合は「彼氏が欲しい！」という本気の絵馬を見られないよう細心の注意を払いたいところです。
【９】彼氏にも浴衣を着てもらいたい「花火大会」
「浴衣を着て行っても、いまいち盛り上がらない」（２０代女性）というように、花火大会は彼氏を作って行きたいイベント。花火大会に、小さな甥や姪を連れて行くのも楽しいですが、周囲に結婚していると勘違いされ出会いが遠のくおそれもあるので注意しましょう。
いかにもカップルで出かけたくなるような場所やイベントばかりだった今回の結果。一方で、誰と行っても十分楽しめる場所であるのも事実。カップルを見て悪態をついたりつまらなそうにして、一緒にいる家族や友達を不快にさせないよう、どんな状況でも楽しめる余裕を失いたくないものです。（熊山 准）