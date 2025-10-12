この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、るる@1人目妊活中(@lulu_mint07)さんの投稿です。 見る人が幸せな気持ちになる花火 るる@1人目妊活中さんは、ある日花火大会へ行ったそう。ドローンの光で描かれるドローンショーだったようですが、その花火大会でひときわ感動な瞬間がありました。それがこちらです。 Ⓒulu_mint07 ご利益あるかもしれない