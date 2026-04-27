7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』のPRキャンペーンが、本作の舞台の一つである秋田県大仙市で実施され、野原しんのすけがJR大曲駅の観光フォトスポット除幕式や「大曲の花火 ー春の章−」などに登場した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真と妖怪大集合！バケ〜ションスチール本作は、劇場版「クレヨンしんちゃん」シリーズ第33作。父・ひろしの故郷である秋田へ帰省した野