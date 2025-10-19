ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 大阪の花火大会で大雨「歴史的ですよ」生中継も異例の展開に 花火大会 時事ニュース オリコンニュース 大阪の花火大会で大雨「歴史的ですよ」生中継も異例の展開に 2025年10月19日 9時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日夜、大阪・淀川河川敷で「なにわ淀川花火大会」が開催された 雨が降りはじめ、テレビ大阪の生中継も異例の展開に やがて土砂降りとなり「歴史的ですよ」「一生の思い出」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 女優・高橋智子さん 交通事故で急逝 39歳 所属事務所発表 舞台中心に活躍 ドラマ出演も 2025年10月18日 14時47分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 次の首相は高市早苗氏でも玉木雄一郎氏でもいい…ひろゆきが｢この人だけは論外｣という政治家の名前 2025年10月16日 16時15分 モデルになるためタイに行ったベラルーシの20代女性、ミャンマーで臓器摘出され遺体焼却 2025年10月17日 11時53分 「神」コーナー拡大なるか セブンイレブンでベビー用品、SNSで絶賛の声…実は「全国4店舗」のみ 2025年10月18日 10時6分