来週の主な予定　日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録　ユーロ圏消費者物価指数も

6日（月）
証券取引所大発会
連合2024新年交歓会
日本証券業協会賀詞交歓会
中国財新非製造業PMI（12月）
ドイツ消費者物価指数（12月）
米非製造業PMI確報値（12月）

7日（火）
経済3団体主催新年祝賀会
日本自動車5団体賀詞交歓会
スイス消費者物価指数（12月）
ユーロ圏消費者物価指数（12月）
ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（11月）
米求人件数（11月）
米ISM非製造業景気指数（12月）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

8日（水）
日銀「需給ギャップと潜在成長率」
豪消費者物価指数（11月）
米ADP雇用者数（12月）
米FOMC議事録（12月17日-18日開催分）
ビルロワドガロー仏中銀総裁、新年挨拶

9日（木）
日銀支店長会議・地域経済報告
日本実質賃金（11月）
豪小売売上高（11月）
ECB月例経済報告
英DMPインフレ調査（12月）
新規失業保険申請件数（4日終了週）
ブリーデン英中銀副総裁、講演
ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

10日（金）
カナダ雇用統計（12月）
米雇用統計（12月）
米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）

※予定は変更することがあります