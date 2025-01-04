来週の主な予定 日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録 ユーロ圏消費者物価指数も 来週の主な予定 日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録 ユーロ圏消費者物価指数も

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来週の主な予定 日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録 ユーロ圏消費者物価指数も



6日（月）

証券取引所大発会

連合2024新年交歓会

日本証券業協会賀詞交歓会

中国財新非製造業PMI（12月）

ドイツ消費者物価指数（12月）

米非製造業PMI確報値（12月）



7日（火）

経済3団体主催新年祝賀会

日本自動車5団体賀詞交歓会

スイス消費者物価指数（12月）

ユーロ圏消費者物価指数（12月）

ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（11月）

米求人件数（11月）

米ISM非製造業景気指数（12月）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



8日（水）

日銀「需給ギャップと潜在成長率」

豪消費者物価指数（11月）

米ADP雇用者数（12月）

米FOMC議事録（12月17日-18日開催分）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、新年挨拶



9日（木）

日銀支店長会議・地域経済報告

日本実質賃金（11月）

豪小売売上高（11月）

ECB月例経済報告

英DMPインフレ調査（12月）

新規失業保険申請件数（4日終了週）

ブリーデン英中銀副総裁、講演

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



10日（金）

カナダ雇用統計（12月）

米雇用統計（12月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）



※予定は変更することがあります

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