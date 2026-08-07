みんかぶFX
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ドル円、米雇用統計を受けて急落 ＮＦＰが予想外の減少 ９月の米利上げ期待後退＝ＮＹ為替序盤
きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル売りが強まっており、ドル円は１５６．７０円付近まで一時急降下。先ほど発表の７月の米雇用統計で非農業部…
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ドル円のピボットは１５７．４６円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５７．４６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:49現在） ドル円 現値157.14高値158.57安値156.68 160.14…
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金は４４００ドル台を回復＝ＮＹ金オープン
金は４４００ドル台を回復＝ＮＹ金オープン NY金先物12 月限（COMEX)（NY時間08:38）（日本時間21:38） 1オンス＝4415.00（+115.40+2.68%）…
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原油は７７ドル挟んだ振幅＝ＮＹ原油オープン
原油は７７ドル挟んだ振幅＝ＮＹ原油オープン NY原油先物9 月限（WTI）（NY時間08:47）（日本時間21:47） 1バレル＝76.78（-0.51-0.66%）…
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ドル円急落、日米金利差縮小を意識した面も＝ＮＹ為替
ドル円急落、日米金利差縮小を意識した面も＝ＮＹ為替 弱い米雇用統計結果を受けてドル円が158円台前半から156円台後半まで急落した。クロス円も…
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米１０年債利回りは４．６０５％に急低下＝ＮＹ債券オープン
米１０年債利回りは４．６０５％に急低下＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（日本時間21:41）（%） 米2年債 4.152（-0.094…
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ドル急落、ドル円一時１５６円台 米雇用統計は予想外の雇用減＝ロンドン為替
ドル急落、ドル円一時１５６円台米雇用統計は予想外の雇用減＝ロンドン為替 7月米雇用統計は予想外の弱い結果だった。非農業部門雇用者数は2.3…
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７月米雇用統計 詳細 労働参加率は６１．４％
７月米雇用統計詳細労働参加率は６１．４％ ＊民間部門雇用者数 結果3.0万人 予想8.2万人前回3.0万人（4.9万人から修正） ＊製造…
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加経済指標【雇用統計】
雇用統計（7月）21:30 結果7.51万人 予想1.0万人前回1.82万人（雇用者数・前月比) 結果6.4% 予想6.5%前回6.5%（失業率)…
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米経済指標【雇用統計】
雇用統計（7月）21:30 結果-2.3万人 予想8.0万人前回2.0万人（5.7万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.1% 予想4.2%…
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まもなくカナダ雇用統計の発表
日本時間２１時３０分にカナダ雇用統計（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（7月）21:30 予想1.0万人前回1.82…
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まもなく米雇用統計の発表
日本時間２１時３０分に米雇用統計（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（7月）21:30 予想8.0万人前回5.7万人…
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メキシコ経済指標【消費者物価指数（CPI）】
消費者物価指数（CPI）（7月）21:00 結果0.03% 予想0.1%前回-0.27%（前月比) 結果3.12% 予想3.2%前回3.37%（前年比)…
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まもなくメキシコ消費者物価指数CPIの発表
日本時間２１時００分にメキシコ消費者物価指数（CPI）（7月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（7月）21:0…
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ＮＹ市場 この後のイベント
21:00 メキシコ消費者物価指数（CPI）（7月） 予想0.1%前回-0.27%（前月比) 予想3.2%前回3.37%（前年比) 21:30 米雇用統計（7月）…
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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 8/7（金） EUR/USD 1.1400（6.49億ユーロ） 1.1430（6.42億ユーロ） 1.1500（11…
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米雇用統計前、９月の米利上げ確率は５４．７％、据え置きは４５．３％＝ロンドン為替
米雇用統計前、９月の米利上げ確率は５４．７％、据え置きは４５．３％＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は158.35近辺、ユーロド…
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米雇用統計を控えて小動き、ドル円１５８円台前半＝ロンドン為替概況
米雇用統計を控えて小動き、ドル円１５８円台前半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、米雇用統計発表を控えて全般に小動き。ドル円は158円台前…
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欧州株 プラス圏推移、米株先物も時間外で反発
欧州株プラス圏推移、米株先物も時間外で反発 東京時間19:18現在 英ＦＴＳＥ100 10930.90（+63.01+0.58%） 独ＤＡＸ26335.98（+195.85…
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ドル指数は小動き、米雇用統計待ちで＝ロンドン為替
ドル指数は小動き、米雇用統計待ちで＝ロンドン為替 本日のドル指数は小幅の動きにとどまっている。日本時間午後9時30分の米雇用統計発表待ちと…