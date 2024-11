¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ç°ìÂÓ¤¬Ç®¶¸¤Î±²¤Ë¡ªÆ»ÆÜËÙ ²°ÂæÂ¼ º×

2024年10月23日にグランドオープンした「道頓堀 屋台村 祭」は、オープンイベントを開催。

大阪維新の会のご来賓を迎えて地元の名士や観光客が集う華やかなセレモニーが行われ、道頓堀の新たなランドマークの誕生に大きな期待が寄せられました。

また、年末に向けて日本の伝統文化を堪能できるイベントを実施します。

■祝い酒の振る舞いで祭り気分を満喫

セレモニー後には、着物やはっぴを身にまとったスタッフによる祝い酒の無料配布が行われ、訪れた人々はお祭りの雰囲気を存分に楽しみました。

この祝い酒の振る舞いは11月4日まで毎日実施され、多くの来場者が酒を片手に和やかな時間を過ごしました。

着物を着たスタッフによる祝い酒無料配布

■阿波踊りパフォーマンスで観客も一体に

グランドオープン当日の10月23日から4日間にわたり、大阪天水連による迫力の阿波踊りが披露されました。

1日2回の公演では毎回道頓堀一帯が熱気に包まれ、観光客も思わず足を止めて見入るほどの盛り上がりを見せました。

終盤には観客も加わり、道頓堀全体が一体となって楽しむ華やかなイベントとなりました。

大阪天水連による圧巻の阿波踊りパフォーマンス

道頓堀の多くの人が屋台村祭に集まりました

大阪天水連

■イベントスケジュール

・獅子舞【桜エンターテイメントプロダクション】

11月30日(土) 1回目:18:00 2回目:20:00

・太鼓演奏・体験【NPO野火】

12月7日(土) 17:00

・地車囃子【摂州地車囃子かずら】

12月20日(金) 17:00

・盆踊り・舞台踊り【桃園民踊クラブ】

12月21日(土) 17:00

・阿波踊り【大阪天水連】

12月28日(土) 17:00 1月25日(土) 17:00 2月8日(土) 17:00

・琉球國祭り太鼓【琉球國祭り太鼓】

1月18日(土) 17:00

【店舗概要】

道頓堀 屋台村 祭

オープン日 : 2024年10月23日

場所 : 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7

入場料 : 無料

提供メニュー料金: 400円〜3,800円(税込)

営業時間 : 16:00〜23:30

定休日 : 年中無休

電話番号 : 06-6599-9147

