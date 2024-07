このほど牧師の男(75)が、妻(59)に暴力を振るった容疑で逮捕された。牧師は妻と共にアラスカ航空が運航する フライト に搭乗したが、妻が自分の席だけ ファーストクラス にアップグレードしたことに腹を立てたという。この牧師は今後、アラスカ航空の利用を禁止されたことを米ニュース メディア 『New York Post』などが伝えた。妻への暴行容疑で逮捕されたのは、米バージニア州に住む牧師のロジャー・アレン・ホームバーグ(Roger Allan Holmberg、75)だ。今月2日、ロジャーは妻パティ・ホームバーグさん(Patti Holmberg、59)と一緒に、ワシントン州シアトルからアラスカ州アンカレッジへ向かうアラスカ航空の フライト に搭乗した。

ロジャーは離陸直後、離れて座っていたパティさんの席に行き、「なぜ ファーストクラス の席なんだ」と不機嫌な様子で聞いたという。パティさんは、「ゴールド会員なの。そんなふうに話しかけないで」と返答したそうだ。そしてパティさんの席を離れたロジャーだったが、パティさんが自分の席だけアップグレードしたことに納得がいかなかったようで再び戻ってきた。パティさんは、この時のロジャーの様子を「彼は何かを読んでほしかったのか、自分の携帯を差し出してきました。ちらっと見て返すと自分の席に戻ったのですが、再び私のところに戻ってくると私の頭を叩いたのです」と明かしている。再度パティさんの席に戻ってきたロジャーは、再びパティさんの頭を叩こうとした。パティさんの隣に座っていた搭乗客が彼女を守ろうとしたが、パティさんはロジャーに叩かれてしまった。偶然にも、パティさんの座席の近くに非番の 警察 官が座っており、「やめないなら逮捕しますよ」とロジャーに伝えたが、「何も悪いことはしていないし、そんなことできるはずない」と耳を貸さなかったため、 警察 官は「次に何かした場合には手錠をかけます」とロジャーに警告した。このやり取り以降、ロジャーはパティさんの席に向かうことはなく自分の席で過ごしていたそうだが、アンカレッジに着陸すると逮捕された。 警察 の調べによると、ロジャーはかつて喧嘩をした際にパティさんの指を折ったことがあり、虐待的な行為をしていたという。またパティさんは てんかん を患っており、殴られてしまうと発作を起こすことをロジャーが認識していたことも明らかとなった。ロジャーとパティさんは20年来の知り合いで、ロジャーの前妻の死去に伴って約1年半前に 結婚 したという。ロジャーは取り調べに対し、「パティは私に対して失礼なことをすることが多く、怒りをコントロールできない問題がある」と話したそうだ。過去にパティさんの指を折った件について、ロジャーは「運転中に脚を掴まれたため、それが引き金となって指を折った」と事実を認め、「過去には性器を強く握られたこともあり、酷い痛みだった」とも付け加えた。今回の件についてロジャーは、パティさんが隣に座っていないことに腹が立ったことを認めたものの、「他の人にどう見えたかは分かりませんが、気を引くために軽く叩いただけです。私は暴力的な人間ではなく、妻を傷つけるつもりはありませんでした」と供述している。ロジャーは単純暴行の容疑で逮捕、起訴され、アンカレッジ矯正センターに拘留された。今月8日に罪状認否が行われ、現在は釈放されている。判決はまだ出ておらず、単純暴行で有罪判決となった場合、最高3年の禁固刑が科せられると報道されている。今回の件で、アラスカ航空はロジャーに対し、今後の同航空の利用を禁止するという声明を発表した。パティさんによると、ロジャーはこの日、朝から機嫌が悪かったと言い、車いすの案内係に苛立ちをぶつけていたという。これまでロジャーから家庭内暴力を受けていたが、 警察 に通報したことはなかった。しかし今回の件を機に、 警察 への 相談 を考えているそうだ。パティさんは、「もっと多くの女性が、自分自身のために立ち上がり、『あの人は私の時間を費やすに値しない』と言えるようになればいいのにと思います。私は彼を愛しているからこそ、彼を手放すべきなんです」とコメントした。聖職者による暴行事件が多数の メディア で報じられると、ネット上ではロジャーの行動について「悪魔の仕業かな?」「神は妻でなく自分の席をアップグレードするべきだったと考えたのかもね」「仮に妻に手を出していなくても、子どもに危害を加えていたかも」「妻がアップグレードした席に座っていることを喜ぶべきじゃない?」などといった声があがっている。ちなみに2022年9月には アメリカ ン航空の機内で、 コーヒー を頼んだ男が待つように言われた後で客室乗務員を殴り、逮捕されていた。画像は『New York Post 「Pastor allegedly assaulted wife on Alaska n Airlines flight after she was upgraded to first class ― and he wasn’t」(Roger Allan Holmberg Fan Club/Facebook)』『 Alaska ’s News Source 「Former Anchorage pastor banned from Alaska Airlines after allegedly hitting wife on flight」(Patti Holmberg)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)