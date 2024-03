北欧名物"カルダモンロール”をアレンジ！東京ディズニーシー／ファンタジースプリングス「オーケンのオーケーフード」オーケンのフッフーブレッド（カルダモン＆ミート）

東京ディズニーシーに2024年6月6日(木)にオープンする新テーマポート「ファンタジースプリングス」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設が誕生します。

『アナと雪の女王』の世界が広がるエリア「フローズンキングダム」には、映画『アナと雪の女王』に登場するサウナ好きの山小屋の主人「オーケン」が経営する小規模フード店舗「オーケンのオーケーフード」がオープン!

今回は、「オーケンのオーケーフード」で販売される、北欧名物の”カルダモンロール”をアレンジした「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」を紹介していきます☆

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「オーケンのオーケーフード」オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)

価格:850円

発売日:2024年6月6日(木)

販売店舗:東京ディズニーシー/ファンタジースプリングス「オーケンのオーケーフード」

「オーケンのオーケーフード」では、北欧名物の”カルダモンロール”をアレンジした「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」が販売されます。

「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」は、店主である「オーケン」が考案したブレッド。

北欧名物の”カルダモンロール”をアレンジしています。

“フッフー”はおなじみの「オーケン」の口ぐせが由来です。

スパイスの効いたミートフィリングにリンゴンベリーのジャムとカルダモンがアクセントに。

パークでの食べ歩きにもおすすめの一品です☆

北欧名物の”カルダモンロール”をアレンジした、スパイスの効いたミートフィリングに、カルダモンがアクセントになるブレッド。

東京ディズニーシー/ファンタジースプリングスの「オーケンのオーケーフード」にて販売される、「オーケンのフッフーブレッド(カルダモン&ミート)」の紹介でした☆

