モニークさんはこの施術の1年前、自分の脂肪を臀部に注入する「ブラジリアンバットリフト(BBL)」に挑戦しており、「BBLで豊かになった臀部をさらにボリューミーにしたい」との思いから、友人から推薦された評判がいいサロンに予約を入れていた。ところが施術の前日、サロン側から「施術は近くのホテルの一室で行う」と連絡があり、当日は施術スタッフが約1時間をかけて注射器で左右のお尻に1リットルずつ、フィラーを注入したという。しかし施術後、モニークさんは頭がクラクラし始め、夜中に目覚めると全身の不調に気付いた。そして41度の高熱を出して悪寒で身体が震え始めたそうで、当時のことをこう語った。「その夜はずっと最悪の体調で、臀部は腫れ上がり、フィラーを注入した場所は真っ赤に変色していたの。そして時間の経過とともに赤みが増し、患部が熱を持って固くなってしまったの。」激痛にも見舞われたモニークさんは翌朝、 ロンドン 北西バッキンガムシャー、アリスバーリーにあるストーク・マンデビル病院(Stoke Mandeville Hospital)の救急外来に緊急搬送されて入院。医師に「重度の 感染症 に罹り、皮膚が壊死してしまう敗血症を起こしている」と告げられた。そうして1週間、抗生物質の点滴を受け続けたモニークさんは退院し、抗生物質の薬を処方してもらって帰宅した。しかし症状は悪化し、臀部にできた水膨れが潰れてフィラーと血液が交じった液体が流れ出した。そしてその翌日、今度は皮膚がどす黒くなって穴が開き、再び病院に搬送されて緊急手術を受けたのだった。実は、モニークさんの臀部にはシリコンが注入されており、医師は皮膚と感染部位を切除して、できる限りのシリコンを取り出した。そしてようやく症状は改善に向かったが、激痛に襲われたそうで、モニークさんはこのように述べた。「患部の痛みは5週間ほど続き、鎮痛剤を飲んでいたわ。それは出産時の痛みよりも酷く、人生の中で最悪だった。さらに全てのシリコンを取り出すまで約6か月もかかってね。私の臀部には一生消えることがない傷が残ってしまったの。」ちなみに英政府公認の非外科的 美容 業界の認定機関「セーブ・フェイス(Save Face)」によると、昨年12月からの3か月超でリキッドBBLの施術に関する苦情は150件以上寄せられており、そのうちの53%が敗血症に罹っているという。また98%はフィラーが何だったのか認識しておらず、84%は「苦情後は施術者にブロック、もしくは無視された」と回答しているそうだ。こういった事実も踏まえ、モニークさんは「私の経験を多くの人に知ってもらいたい。そしてリスクが高いリキッドBBLの施術の規制を強化し、できれば禁止して欲しい」と述べているが、このニュースには次のような厳しいコメントが寄せられている。「自業自得。これは自傷行為だよ。」「お尻が平らだっていいじゃない。生まれてきた身体に感謝しよう。」「カーダシアン一家を真似しようとしてもダメだよ。」「ホテルの一室? なぜ? その時点で問題でしょう。」「いったい何を期待しているの?」「BBL自体、やばいよね。」「この人たちはみな、同じ顔に見える。それになぜ、過去の失敗から学ばないのだろう。」なおアメリカに住む20代の女性は2021年、スパでビタミンなどの注射を受けて重度の皮膚 感染症 を発症した。女性は今も皮膚の炎症に苦しんでいるものの、TikTokを通してありのままの自分を晒して注目されていた。画像は『The Sun 「HORROR OP My BBL in a hotel room left me with black holes in my bum that leaked silicone for 6 months」(Credit: FACEBOOK / Monique Sofroniou)』『ITVX 「New statistics reveal scale of non-surgical BBL botched jobs」』『The US Sun 「HORROR WELTS I paid $800 for vitamin shots that left my skin eating itself alive and looking like I had Monkeypox - I thought I’d die」』『FOX 13 Seattle 「Woman advises against medical tourism after waking up to unwanted implants following surgery」』『The Daily Star 「Mum says Brazilian butt lift was ‘worst mistake of my life’ after it almost kills her」(Image: Kennedy News and Media)』『LADbible 「Woman Wakes Up From Boob Job To Find Bum Has Been Made ‘Horrifying’ Size」(Credit: Newsflash/Lyubov Laufer)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)