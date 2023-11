あす19日に行われる新格闘技イベント『FIGHT CLUB』の前日計量が18日、後楽園ホールで行われている「RISE172」の休憩時間に実施された。メインイベントで朝倉未来と対戦するYA-MANが、「1分でKOしたら1000万円ボーナス」を放送するABEMAに提案して即決されたが、朝倉は「1000万は安いわ、俺に取っちゃ。1000万くらいの金は簡単に稼げちゃうんで」と格の違いを見せつけた。

【動画】バチバチのオーラ!朝倉未来とYA-MANのフェイスオフ!

試合を前日に控えたこの日、ともに仕上がった体を披露したYA-MANと朝倉。先にマイクを持ったYA-MANが「(朝倉は)いつものしょっぱい試合をしないように、1分でKOしたら1000万とかどうですか、ABEMAさん?」と、超破格のKOボーナスをABEMAスタッフに要求。同局の格闘技プロデューサーの北野雄司氏は、突然の無茶ブリに苦笑しながらもうなずき、会場は大きなどよめきに包まれた。

YA-MANは「お金が大好きだから本気で倒しに来ると思うんですよ」と朝倉のやる気に火をつけることに成功したが、朝倉はさらに一枚上手だった。YA-MANが「これでBreakingDownのCEOが1分で見せてくれると思うんで」とアピールするも、マイクを持って横から入ってきた朝倉は「YA-MAN、1000万は安いわ、俺に取っちゃ」と余裕たっぷりに語ると、会場からは先ほど以上の大喝采が送られた。

続けて、「1000万くらいの金はすぐに稼げちゃうので、それで(試合のやる気は)変わりません」と冷静に返すと、一本取られたYA-MANだったが「俺は変わらずに殺しに行くだけなので、それを楽しみに見てください」と必勝を宣言した。

また、“朝倉未来”軍団の白川陸斗と“YA-MAN軍団”の木村“ケルベロス”の颯太は、マイクで激しく舌戦を繰り広げ、お互いに詰めよったが寸前のところでスタッフが制し、乱闘は避けられた。

同大会は全試合をオープンフィンガーグローブ(OFG)の3分3ラウンドキックボクシングルールで実施。判定無しで3ラウンドで決着がつかない場合はドローとなる。大会はABEMA PPVで全試合生中継する。

●11月19日『FIGHT CLUB』全対戦カード・-70kg契約YA-MAN vs. 朝倉未来・−68kg契約山口裕人 vs. 西谷大成・-66kg契約木村“ケルベロス”颯太 vs. 白川陸斗・-63kg契約山口侑馬 vs. 星野孝充・-68kg契約前口太尊 vs. 安彦考真・-46kg契約平岡琴 vs. 小林穂夏・-57kg契約Novo vs. 夏目竜雅