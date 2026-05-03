朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、“アウトローのカリスマ”の異名を持つ瓜田純士が２日、印象的な顔のタトゥーが消えた画像を公開し、その爽やかな姿に驚きの声が上がった。４月には痣隠しのコンシーラーで刺青を消した姿を公開していたが、今回は「タトゥーが消えました」と綴り、ＡＩでタトゥーを消去した画像を投稿。コメント欄な