◇RIZIN.53平本蓮ー皇治（2026年5月10日GLIONARENAKOBE）格闘技イベント「RIZIN」は21日に記者会見を実施。5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLIONARENAKOBE）で平本蓮（27＝剛毅會）が約1年9カ月ぶりのリング復帰戦で皇治とボクシングルールのエキシビジョンマッチで対戦することが電撃発表された。両者は3分3ラウンド判定なしのボクシングルールに基づいたスタンディングルールで対戦することが電撃決定した