格闘家・平本蓮（27＝剛毅會）が22日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身の復帰戦を笑った格闘家・朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）について言及した。格闘技イベント「RIZIN」は21日に記者会見を実施。5月10日に開催される「RIZIN.53」（GLIONARENAKOBE）で平本が約1年9カ月ぶりのリング復帰戦で皇治とボクシングルールのエキシビジョンマッチで対戦することが電撃発表された。この件について、朝倉はXを更新し「俺