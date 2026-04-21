格闘家の朝倉未来が２１日、Ｘを更新。５月１０日のＲＩＺＩＮ５３神戸大会で平本蓮と皇治の対戦が発表されたことに反応した。両者はスタンディングバウト特別ルール３分３Ｒで対戦する。これを受け、朝倉は「俺が強い奴らと３戦してる間休んで復帰戦、皇治って…笑」と、平本への思いを投稿すると大反響。２０００件超のコメントが殺到し、「もう相手にせず、もっと高みを目指そう」、「気持ち分かりますｗ」、「皮肉効きすぎ