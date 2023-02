NBAのオールスターゲーム(アメリカ、ビビント・アリーナ、日本時間20日)で、チーム・レブロンのキャプテン、レブロン・ジェームズ選手にミラクルプレーが飛び出しました。

チーム・レブロンの先発メンバーはフォワードにレブロン選手、ジョエル・エンビード選手、センターにニコラ・ヨキッチ選手、ガードにはルカ・ドンチッチ選手、カイリー・アービング選手。

対するチーム・ヤニスの先発メンバーはフォワードにジェイソン・テイタム選手、ヤニス・アデトクンボ選手、センターにラウリ・マルッカネン選手、ガードにはドノバン・ミッチェル選手、ジャ・モラント選手が入りました。

注目のシーンは第1クオーター残り7分50秒。チーム・ヤニスのドノバン選手がガードに入ると、レブロン選手はリングに向けボールを投げます。これがバックボードに当たると、上がってきていたレブロン選手はリバウンドに飛びついてキャッチ。そのままダンクシュートを決めました。

この豪快なプレーに場内は騒然。まさかの“1人アリウープ”の成立に、SNSでも「これで38歳だもんな...すごすぎ」「レブロンのダンクは威力おかしい」「Jordan could never(ジョーダンですらしたことないのに)」「Does that count as an assist?(これはアシストにカウントされる?)」「The King...(まさに“キング”だ...)」など、日米両国から驚きの声が寄せられています。

なお、試合は前半を終了し99-92でチーム・ヤニスが7ポイントをリードしています。