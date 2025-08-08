アメリカの大都市にまた１人、その競技を代表するスターがやってくる。メジャーリーグサッカー（MLS）のロサンゼルスFCが８月６日、10シーズンを過ごしたトッテナムを退団したソン・フンミンが加入すると発表した。33歳の韓国代表キャプテンは、世界最高峰のプレミアリーグで８年連続二桁得点を達成。2021-22シーズンにはアジア人として初めて、同リーグの得点王に輝いた。屈指のストライカーのロサンゼルス行きを受け、韓