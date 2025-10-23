セクシー女優の葵いぶきさんが、2025年10月22日にXを更新。日本時間のこの日に行われた、米プロバスケットボール・NBAの開幕戦で、生中継のカメラに抜かれたことを明かした。「レイカーズが負けたのどうでも良くなるレベル」の声22日のロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステート・ウォリアーズ戦は、日本でも生中継・生配信で見ることができた。その中で、ベンチに座るレブロン・ジェームズ選手の後ろに、日本人女性が映る場面