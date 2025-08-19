BLACK SAMURAI 2025米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI 2025」が18日、愛知・名古屋のIGアリーナで始動した。本気で世界の舞台を目指す中高生153人を対象としたバスケットボールキャンプを開催。先立って行われたプレスカンファレンスでは、覚悟の重要性と子どもたちに伝えたい思いを語った。「覚悟です」キャンプに先立ち行われたプレスカンファレンス。テーマを問われた