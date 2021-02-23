Æ£°æÁïÂÀÆó´§¡Ö¹â¹»ÃæÂà¡×Æ±¤¸Æ»¤òÁª¤ó¤ÀÀèÇÚ´ý»Î¤¿¤Á¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æÁïÂÀÆó´§¡£Â´¶ÈÌÜÁ°¤Ç¤ÎÃæÂà¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡Æ£°æÁïÂÀÆó´§¡Ê18¡Ë¤¬¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¶µ°é³ØÉôÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤ò1·îËö¤Ë¼«¼çÂà³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Â´¶È¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·îÈ¾¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¾´ý´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î·èÃÇ¤ò¤´¤¯¼«Á³¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¾´ý³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ØÎò¤ÏÉÔÌä¤À¡£¾¼ÏÂ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢´ý»Î¤ÏÃæÂ´¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»¿Ê³Ø¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¼Ô¤ÎÊÝ¸±¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£°æÆó´§¤Ï14ºÐ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ý»Î¤Ï10Âå¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤ò¡¢¥×¥íÍÜÀ®µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¾©Îå²ñ¤Ç²á¤´¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï1Ê¬1ÉÃ¤Ç¤âÂ¿¤¯¾´ý¤Ë»þ´Ö¤òÃí¤¬¤Í¤Ð¡¢¥×¥í¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¼õ¸³¤ä¹â¹»¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯Í¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸·¤·¤¤Æþ²ñ»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤Æ¾©Îå²ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ô¤Ï2³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¼Ô¤ÏÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾´ý¤ËÊû¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì´ÇË¤ì¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤ò°Æ¤¸¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤¬¹â¹»¿Ê³Ø¤ò´«¤á¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ê¿À®°Ê¹ß¤Ï¾©Îå²ñ°÷¤Ç¤â¹â¹»¿Ê³Ø¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾´ý¤ÎÊÙ¶¯¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤¹¤ë¼Ô¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤«¤é¡¢´ý»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ô¤¬¹â¹»¤ò¼¤á¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
»Õ¾¢¤¬Î¾¿Æ¤Ë¡Ö¹â¹»¤ò¼¤á¤µ¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦µ×ÊÝÍøÌÀ¶åÃÊ
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥×´ý»Î¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëµ×ÊÝÍøÌÀ¶åÃÊ¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤ò1Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ7´ü¡¢½ç°ÌÀïºÇ¾å°Ì¤ÎAµé¤Ë13´üºßÀÒ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¹â¹»Æþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë¾©Îå²ñ»°ÃÊ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¡£30¿ôÌ¾¤ÇÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¶Â§¾å°Ì2Ì¾¤Î¤ß¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤ë¡£µ×ÊÝ¤¬ºßÀÒ¤·¤¿Åö»þ¡¢´ØÀ¾¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë3¿Í¤Î²ñ°÷¤¬¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ¤ÈÌðÁÒµ¬¹¡Ê¸½¼·ÃÊ¡Ë¡¢Î©ÀÐ·Â¡ÊÅÓÃæÂà²ñ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÌðÁÒ¡¢Î©ÀÐ¤Ïµ×ÊÝ¤è¤ê1³ØÇ¯¾å¤À¤¬¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¾´ýÂç²ñ¤Ç¶¥¤¤¤¢¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÌðÁÒ¤ÈÎ©ÀÐ¤¬¡¢¾´ý¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹â¹»¤ò2Ç¯¤Ç¼¤á¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¼«Ê¬¤¬³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢2¿Í¤¬¾´ý¤Î¸¦µæ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë»Ñ¤ò»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡¡¼ø¶È¤â¾å¤Î¶õ¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËµÍ¾´ý¤Î¿ÞÌÌ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤Ë¼¤á¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Â©»Ò¤Î¾Íè¤ò»×¤¤¡¢¡ÖÂ´¶È¤Ï¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£µ×ÊÝ¤ÏÌÂ¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÃ¸Ï©¿ÎÌÐ¶åÃÊ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡Öµ×ÊÝ¤¬¡Ø¾´ý¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹â¹»¤ò¼¤á¤¿¤¤¤±¤É¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡£ËÍ¤âÎ¾¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î»Ò¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ³Ø¹»¤ò¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆÍê¤ó¤À¤Î¤Ï¡×
¡¡¤¸¤Ä¤Ï»Õ¤¬Éã¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢µ×ÊÝ¤ÏÅö»þÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¤ò¶¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Õ¤¬Ä¾ÃÌÈ½¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ç¤¢¤ë¡£µ×ÊÝ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¼«Ê¬¤âÄï»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÍË¾¤Ê»Ò¤Ç¤â¾´ý¤Î¤¿¤á¤Ë¹â¹»¤ò¼¤á¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÎ¾¿Æ¤Ë¸À¤¨¤ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ï17ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò¤Ï¤¿¤¹¡£ÌðÁÒ¤â20ºÐ¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Î©ÀÐ¤Ï17ºÐ¤Ç¾©Îå²ñ¤òÂà²ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¿À¸ÍÂç³Ø°å³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¹â¹»¤ò2Æü¤ÇÂà³Ø¤·¤¿±ÊÀ¥ÂóÌð²¦ºÂ
¡¡¸½ºß¤Î¾´ý³¦4¶¯¤Î°ì¿Í¡¢±ÊÀ¥ÂóÌð²¦ºÂ¡Ê28¡Ë¤Ï¹â¹»¤ò¤ï¤º¤«2Æü¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±ÊÀ¥²¦ºÂ¤Ï¡¢¾´ý¤ËÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢´ýÆ»¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤«¤é¡Ö·³Áâ¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£°æÁïÂÀÆó´§¤¬Í£°ì¡¢¸¦µæ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥²¦ºÂ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÀîºê»Ô¤Ç¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ë»Ç¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¾´ý¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¡£3¿Í»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂóÌð¤À¤±¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Â¾¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾´ý¹ç½É¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤¬Æ±È¼¤¹¤ë¤¬¡¢±ÊÀ¥¤Ï°ì¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¹â¹»¤ÎÂà³Ø¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ËÁêÃÌ¤Ï¤Ê¤¯»ö¸åÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£ÄÌ³Ø¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ë¾´ý¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ë¤È¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤È»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¾´ýÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¸¦µæ²ñ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¹â¸«ÂÙÃÏ¼·ÃÊ¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¼¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¹â¸«¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢Î©¶µÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï18ºÐ¡£ÂÐ¶É¤È¼ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï1Ç¯Î±Ç¯¤â¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬¾´ý¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¾ÍèÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¿®¤¸¤ÆÂ´¶È¤Þ¤ÇÄÌ¤¤Â³¤±¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï½é¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö±Ã²¦¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æÆó´§¤Î»Õ¡¦¿ùËÜ¾»Î´È¬ÃÊ¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î´ý»Î¤Ï¡¢ÃæÂ´ÁÈ¤È¿Ê³ØÁÈ¤¬È¾¡¹¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¿ùËÜÈ¬ÃÊ¤Î»Õ¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦ÈÄÃ«¿Ê¶åÃÊ¤â¡¢¡Ö¹â¹»¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Õ¾¢¤Ï¿Ê³Ø¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬´ý»Î¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¿ùËÜÈ¬ÃÊ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¡¢Æ£°æÆó´§¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ£°æ¤Î¹â¹»¿Ê³Ø¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤ÇÉáÄÌ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤òºî¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¡Øº£Æü¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º²¿¡©¡Ù¤È¤«¡¢Â¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë´Ø·¸¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾´ý³¦¤Ç¤ÏÈà¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥í¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤¹¡×
¡¡20Ç¯½©¤ËÆ£°æÆó´§¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢²¦°Ì¡¦´ýÀ»¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È¤È¤â¤Ë¾´ý¤Ë¤è¤êÂÇ¤Á¹þ¤à·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»Õ¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆ£°æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â´¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¸å¡¢´ý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ý»Î¤È¤·¤Æ¸É¹â¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ç¤¢¤í¤¦Æ£°æÆó´§¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»À¸³è¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤¬¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡¦Ìîß·ÏË¿
1968Ç¯ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¾´ýÉôÉôÄ¹¤òÌ³¤á¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¡£1993Ç¯¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ÖFLASH¡×¤ÎÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡£¾´ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø»ÕÄï¡¡´ý»Î¤¿¤Áº²¤ÎÅÁ¾µ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Øå«¡¡´ý»Î¤¿¤Á»ÕÄï¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁÈ¯¹Ô¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥Ó½ÐÈÇÈÎÇä¡Ë¤¬3·î11ÆüÈ¯Çä