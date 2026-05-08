藤井聡太
藤井聡太は、将棋のプロ棋士。2002年7月19日生まれ、愛知県出身。
2026年8月6日
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藤井聡太六冠が詰みを逃して逆転負け、太ももを殴打し悔しさをあらわに
終盤で詰みを逃した藤井竜王・名人が太ももを殴打し深いため息をつく姿が話題に
ABEMA TIMES
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広瀬章人九段が藤井聡太六冠に逆転勝利し、王座戦の挑戦権を獲得
広瀬章人九段が藤井聡太竜王・名人を最終盤で破り伊藤匠王座への挑戦権を得た
ABEMA TIMES
2026年8月5日
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広瀬章人九段が39歳で藤井6冠を破り、伊藤王座への挑戦権を獲得
39歳の広瀬九段が4年ぶりのタイトル戦出場で伊藤匠王座に挑む
スポニチアネックス
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藤井聡太六冠が王座挑戦権を逃し、年内の七冠復帰がなくなった
叡王戦に続き王座戦でも挑戦権を逃し、年内の七冠復帰が消滅した形だ
共同通信
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藤井聡太六冠、王座戦挑戦者決定戦で逆転負け 今年度中の七冠復帰ならず
残り時間1時間を切ってから悪手が続いたと藤井六冠は反省を口にした
スポーツ報知
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藤井聡太六冠が逆転負けを喫し、王座奪還と七冠復帰は来期以降へ持ち越し
終盤まで優勢だったが最終盤に手を戻す判断が誤りとなり逆転負けを喫した
ABEMA TIMES