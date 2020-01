お使いのWindows 7のサポートは終了しています

Fossbytesは1月14日(米国時間)、「Windows 7 Is Officially Dead: Here's What To Do Next?」において、2020年1月14日をもってWindows 7の セキュリティ サポートが終了したこととともに、Windows 7を使っているユーザーに対し、サポート終了後に実施すべき対処や今後の指針を伝えた。最終的にはセキュリティサポートが提供されている他のオペレーティングシステムに移行することを推奨しているが、Windows 7を移行するまでの緩和策なども取り上げている。記事で紹介されている緩和策や移行先などの指針は次のとおり。○セキュリティの強化サポートが提供されているウイルス対策ソフトウェアを使用するファイアウォールをセットアップして内部への侵入を防止(サードパーティ製ファイアウォールの利用も検討)サードパーティ製ソフトウェアを常に最新のバージョンへアップグレード不明なソースからのファイルのダウンロード、不明なリンクのクリック、オンラインでの支払い、インターネットバンキング・サービスへのアクセス、不明なUSB周辺機器の接続などを自粛○有償サポートの検討Windows 7 ProまたはWindows 7 Enterpriseを利用している企業顧客に対しては有償のサポートサービスあり。最大で3年間の拡張セキュリティアップデート(ESU: Extended Security Update)の利用が可能○OS移行ただし、「別のオペレーティングシステムに移行する」または「Windows 7を使い続ける」という選択肢も、決定はユーザーにゆだねられるものと説明している。