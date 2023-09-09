Microsoftがグラフィックソフトである「ペイント」で、ワンクリックで画像の背景を自動で除去する機能をテスト中であることを明らかにしました。Background Removal in Paint begins rolling out to Windows Insiders | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/07/background-removal-in-paint-begins-rolling-out-to-windows-insiders/Microsoft is testing a background removal tool in Paint
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