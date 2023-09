近年、MicrosoftはWindows標準アプリ「ペイント」の機能強化に力を入れており、2023年9月にはワンクリックで背景を切り抜く機能の追加が発表されています。新たに、テスト版Windowsのペイントにレイヤー機能が追加されることが発表されました。Paint app update adding support for layers and transparency begins rolling out to Windows Insiders | Windows Insider Bloghttps://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/18/