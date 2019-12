What the hell! @amazon @AmazonHelp @AmazonUK I ordered a switch and I’ve been sent a microphone and a tambourine!— Jake lawrence (@Whos_jake) 2019年11月30日

Oh no! That’s definitely not how we'd like your order to arrive! When you have a moment, please visit us here: https://t.co/MpeDJyUszm, and we can get a return started. ^SA— Amazon Help (@AmazonHelp) 2019年11月30日

Having spoken to customer services, I am now waiting another 3 days for an investigation to be undertaken! This is bad business practice I have paid for my order and not received! To be told to wait a further 3 working days is a disgrace! I want what I ordered!@AmazonHelp— Jake lawrence (@Whos_jake) 2019年11月30日

Haha yeah you suck @AmazonUK that’s a funny looking Nintendo Switch and Luigi’s Mansion Black Friday deal you got going there. #blackfridayblowhards pic.twitter.com/n2kb3oayuJ— Paladin Shaz (@ThatBint) 2019年12月1日

Oh, @AmazonUK, while I appreciate you may be a tad busy at the moment, we have a severely disappointed child in our house at the moment who has just unwrapped the Nintendo Switch she bought with her hard saved pocket and birthday money!@AmazonHelp #howdidthathappen pic.twitter.com/xmJLjUcJ1e— Sophie Hamilton (@sophieihamilton) 2019年11月29日

Yo is this a sick joke? I ordered Nintendo Switch Joy-Cons and send me fucking condoms.... pic.twitter.com/8ftaw5j0n8— Hughesy (@TheRealHughesy) 2019年10月10日

by Enrique Vidal Floresオンラインショッピングサイトの Amazon が、Nintendo Switchを購入した複数のユーザーにNintendo Switchではなく「電池やコンドーム」を配達していたことが明らかになりました。Amazonは誤配達された顧客に謝罪しており、返金対応にも応じているとのことです。Amazon apologises for sending shopper batteries and condoms - instead of Nintendo Switch - Mirror Onlinehttps://www.mirror.co.uk/money/amazon-apologises-sending-shopper-toothbrush-21032050Amazon apologises to Black Friday shoppers who ordered Nintendo Switch but were sent random items | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/news/article-7759081/Amazon-apologises-Black-Friday-shoppers-ordered-Nintendo-Switch-sent-random-items.htmlAmazonはブラックフライデーにNintendo Switchを購入した一部の顧客に対して、Nintendo Switchではなく歯ブラシやタンバリン、電子シェーバーなどを配達していたことが明らかになっています。この誤配達の被害者は少なくとも十数人いると判明しており、Amazonは誤配達について調査を開始したとしています。Twitterユーザーの@Whos_jakeさんは、Amazonに向けて「なんてこった!Nintendo Switchを注文したのにマイクとタンバリンが届いた!」とツイート。これに対してAmazonのサポートアカウントは「間違いなく注文した商品が届いていないようです。時間がある時にこちら(返品フォーム)をご覧ください。すぐに返品を開始します」と返答。その後、@Whos_jakeさんはカスタマーサービスと直接連絡を取ったそうですが、問い合わせから3日が経過しても当初受け取るはずだったNintendo Switchを入手できていないとして、「カスタマーサービスとコンタクトを取ってから、調査が終わるのを3日も待っています。既に支払いは済ましているのにいまだに商品を手に入れられていないというのはひどいビジネス慣行です。『3営業日以上待ってください』と言われるだなんて屈辱的だ!僕はただNintendo Switchがほしいだけなんだ!」とツイートしています。AmazonからNintendo Switchの代わりに別の商品が配達されてきたというのは、@Whos_jakeさんだけではありません。Twitterユーザーの@ThatBintさんは、「ブラックフライデーに注文したNintendo Switchとルイージマンションは、こんな面白い見た目で届きました」とツイート。Nintendo Switchの代わりに届いたのは電動歯ブラシと電動シェーバーだった模様。@sophieihamiltonさんは、「Amazonさんは忙しいのかもしれませんが、我が家の子どもは頑張って貯金したお金と誕生日にもらったお金でNintendo Switchを購入したのに、届いたものが違っていたためとてもガッカリしています」とツイートし、子どもが誤配達の被害者となってしまったことをAmazon側に訴えています。なお、届いたのは光硬化樹脂だった模様。イングランド・スタフォードシャー州タットベリーのヴィヴ・ジョンソン氏は、イギリスのタブロイド紙であるMirror Onlineに対して、「Nintendo Switchの代わりにデヴィッド・ウォリアムスの最新書籍であるThe Beast of Buckingham Palaceが2冊入っていた」と語っています。また、ウスターシャー州ウスター在住のスティーブ・ハンディ氏も、自身のFacebookアカウント上で「Amazonでポケットモンスター ソード・シールドと一緒にNintendo Switchを注文しました。300ポンド(約4万3000円)で販売されていたので注文したのですが、今日届いたものはノートPCのファンクーラーで、10ポンド(約1400円)以下の価値のものでした。カスタマーサービスに電話したところ、(セールが終わり)価格が戻っていることについては何もできないと言われたため、払い戻しを受けてから(購入した際よりも)高い価格でNintendo Switchを購入する必要があります」と記しています。さらに、ルーシー・ヘンダーソンさんはNintendo Switchの代わりに電池と粉末洗剤を受け取ったそうです。「Amazonには翌日配達という素晴らしいサービスがあるにもかかわらず、誤配達のせいでボーイフレンドへのプレゼントとして購入したNintendo Switchが予定のタイミングに届かない」と嘆いています。ブラックフライデー以外のタイミングにも、Nintendo Switchを注文した顧客が別の商品を受け取るという事態が発生した模様。Nintendo Switchの代わりに別の商品が誤配達された、という報告の中でもっとも古いものは2019年10月に@TheRealHughesyさんが投稿した、「これは何かの冗談?私はNintendo SwitchとJoy-Conを注文したはずですが、届いたのはコンドームでした……」というツイートだそうです。なお、AmazonはMirror Onlineに対して「誤配達については本当に申し訳なく思っています。現在何が起こったのかを正確に調査しています。問題を抱えているすべての顧客に手を差し伸べ、問題を正しく認識できるよう努力しています。注文で発生した問題については、我々のカスタマーサービスチームまでお問合せください」とコメントしています。また、AmazonはNintendo Switchの代わりに別の商品を誤配達された顧客に対して、返金対応に応じることも明かしており、購入時の金額ではなく希望小売価格を返金する可能性もあるとのことです。