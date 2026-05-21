声優・藤原貴弘さん死去 43歳 『ヒロアカ』黒霧役、『CSI』クロフォード役の吹き替えなど【報告全文】
賢プロダクションの公式サイトが、21日に更新。所属の声優・藤原貴弘さんが14日に亡くなったと報告した。43歳だった。
【写真】藤原貴弘さんが『アナと雪の女王』で演じたキャラクター
サイトでは「弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と伝えられた。
藤原さんは7月15日生まれ、北海道出身。代表作は『僕のヒーローアカデミア』黒霧役『CSI』クロフォード役』の吹き替え、『ONE PIECE』ドリー役、『黒子のバスケ』根武谷永吉役、『キングダム』関常役などで知られる。
事務所のホームページでは「いつまでたってもテレビゲームがやめられず、寝食を忘れプレイし続けるおじさん。徹底的なインドア派で家から出ないための努力を続けている。風体と声からか悪役を超えて悪人と思われることもあるが、当人は割と可愛らしいのではないか？と思っている。好きな食べ物はラーメン、醤油のパンチの効いたものが好きだが、最近胃袋があっさり塩を求めていらっしゃり苦悩している」と記されている。
■報告全文
弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。
生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。
尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
【写真】藤原貴弘さんが『アナと雪の女王』で演じたキャラクター
サイトでは「弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します」と伝えられた。
藤原さんは7月15日生まれ、北海道出身。代表作は『僕のヒーローアカデミア』黒霧役『CSI』クロフォード役』の吹き替え、『ONE PIECE』ドリー役、『黒子のバスケ』根武谷永吉役、『キングダム』関常役などで知られる。
■報告全文
弊社所属俳優 藤原貴弘 儀 (43歳)が5月14日 永眠いたしました。
生前、皆様から頂きました御厚誼に心より深謝致します。
尚、葬儀に関しましては、ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました。
何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
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