大和ハウス工業会長兼CEO・芳井敬一さん各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、大和ハウス工業会長兼CEOの芳井敬一さんに3冊を選んでもらいました。芳井敬一さんからのメッセージ本から得られる学びは、誰もが見ることのできるインターネット情報と違い、自ら探し得た「今だけ、ここだけ、私だけ」の情報です。自ら出会ったからこそ、心に残り、より深い理解を生みます。気軽に本を手に取