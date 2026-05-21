大和ハウス工業会長兼CEO・芳井敬一さん

各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、大和ハウス工業会長兼CEOの芳井敬一さんに3冊を選んでもらいました。

芳井敬一さんからのメッセージ

本から得られる学びは、誰もが見ることのできるインターネット情報と違い、自ら探し得た「今だけ、ここだけ、私だけ」の情報です。自ら出会ったからこそ、心に残り、より深い理解を生みます。気軽に本を手に取り、自分だけの学びを楽しんでください。

芳井敬一さんお薦めの本三千円の使いかた

原田ひ香 中公文庫 880円

お金の使い方を通して、人生の優先順位や人との向き合い方が見えてきます。個人の視点と会社からの視点、両方からお金の大切さを考えることで、これから先、何を変えなければならないかが見えてきます。

大河の一滴

五木寛之 幻冬舎文庫 825円

不確実な時代、困難や試練にぶつかることがあります。そうした現実を受け入れる「覚悟」を持つことで、新たな道を見つけるきっかけになることもあるでしょう。生きていくとは何かを考えさせられる一冊です。

小麦畑できみが歌えば

関かおる KADOKAWA 2035円

唯吹と寧音、あなたはどちらのタイプですか。それとも彼ら以外の友人のタイプでしょうか。そのようなことを思い浮かべながら、本を開いてみてください。

お話を聞いた人芳井敬一(よしい・けいいち)

1958年大阪府生まれ。中央大学文学部卒業。90年大和ハウス工業入社。その後支店長、海外事業部長、営業本部長を経て、2017年社長就任、25年４月から現職。

=朝日新聞2026年4月9日掲載

お知らせ

◆特集「あなたに贈る本」は、新聞や出版、書店業界の情報紙などを発行している「文化通信社」（東京都千代田区神田錦町）と協力して作成しています。各界のみなさんが若い世代や身近な人に薦める本をまとめた「先輩の本棚」「読書のススメ」、子ども向けの絵本などを紹介した「ボクニキミニ」という同社発行の冊子から選んで、毎月第3木曜日にお届けします。著名人が本への思いなどを語るロングインタビューは随時掲載します。

本の価格は税込みです。

同社では、本欄で紹介している著名人が選んだ本や絵本を収めた棚が並ぶ私設図書室「ほんのもり 駒込本家」を豊島区駒込で運営しています。築65年の古民家を改装し、コーヒー一杯を楽しみながら森の音に包まれて黙読するための空間です（100分間入れ替え制・ウェブ予約が必要）。ここで開催される、本を語り合うイベントへの参加や著者や編集者、書店員のお話を聞くことができる魅力あふれるオンラインコミュニティー「ほんのもり」の会員は無料または割引料金で利用できます。いずれも詳細はこちらのURLでご確認ください。