「スイング中は両ワキをしっかり締める！」。ずっと言われ続けているこの定説に、待ったをかけるのは市川雄三プロ。 ワキがあまい人はもちろん、両ワキを締めている人は要注意！スコアアップのための“ワキの締め”は「右ワキ」だけでいいのだ！ コレが“右ワキ締め”の基本 右腕を下げて腕全体を外側にねじると右ワキが自然に締まる。これが右ワキを締める基本！（画像左） クラブを握るときは右ヒジから先だけを内