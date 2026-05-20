BIGBANG・SOL（テヤン）のスマホ画面に映った“あるアプリ”が、ファンの間で話題になっている。それは、音楽制作アプリでも、トレーニングアプリでもない。子どもの保育園・幼稚園での生活記録やお知らせを確認する、いわゆる育児連絡帳アプリ「キッズノート」だった。【写真】SOL夫妻、久々のツーショット最近、YouTubeチャンネル「KODE」には、SOLとAND2BLEのジャン・ハオが出演する映像が公開された。2人は互いの正体を隠した