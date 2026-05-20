体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」施設運営などを手掛ける（株）これからミステリー（TSRコード: 860913759、渋谷区）は5月18日、Webで事業縮小を公表した。これを受け、「倒産」との見方が飛び交うなど、情報が錯綜していた。5月20日朝、これからミステリーの担当者は東京商工リサーチ（TSR）の取材に応じ、「私的整理や法的整理を行う予定はなく、事業は縮小した上で継続する」とコメントした。これからミステリーは